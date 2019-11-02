Боярский: «Зенит» стал играть очень академично

Актёр, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал ничью сине-бело-голубых в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).
«Считаю, что Аршавин прав в оценке игры команд. «Зенит» стал играть очень академично. В этой игре сине-бело-голубые потеряли азарт неожиданности и неординарности, который был всегда присущ команде. Сегодня игра была запрограммирована и прагматична. Это повлияло на первый тайм.
Во второй тайме, скорее всего, в связи с тем что был удалён Бийол, «Зенит» набрал тот потенциал, который должен был быть с самого начала игры. В начале всё было очень академично, это был «Зенит» без азарта. Азарт был потерян в первом тайме. Гол дал знать, что у них есть проблемы.
Думаю, что результат по игре. «Зенит» всё равно на первом месте, даже если бы и проиграл. Как сказал Сёмин, очко — это всё равно шаг вперёд. Так и есть.
Если разбирать судейство, то огрехи были. Была грубая игра на поле, но с тем, что было на поле, я полностью согласен. Что касается жёлтой карточки Азмуна, то это был игровой момент, он ударил не специально», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 2 ноября 2019
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