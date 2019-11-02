Дзюба: «Зенит» полностью доминировал в матче с ЦСКА, даже до удаления

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий после домашнего матча 15-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

«Честно говоря, не удовлетворён результатом. Мне кажется, сегодня была полностью наша доминация, даже до удаления. К сожалению, свои моменты не забили, в том числе и я. Пропустили необязательный гол, несвойственный нам. Тупой, обидный гол. Выбив от ворот, зацепились не самые большие нападающие против наших зубров, можно сказать. Такие дни тоже бывают. Надеюсь, не повторятся.

В целом — полнейшая доминация. ЦСКА, понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной. У них был план не проиграть, и в принципе их можно поздравить, потому что они действительно сражались, бились на каждом участке и хорошо цеплялись впереди. Но мы, скорее, потеряли, чем приобрели.

В перерыве был разговор на повышенных тонах, потому что не должна наша команда такие мячи пропускать. Очень обидно пропускать такие мячи, но Влашич продемонстрировал свой класс», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.