Победный гол Мане за минуту до конца — в обзоре матча «Вилла» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» в гостях выиграл у «Астон Виллы» со счётом 2:1 в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол во встрече на 21-й минуте забил полузащитник хозяев Махмуд Хассан. После подачи со штрафного он оказался в одиночестве на углу вратарской и точно пробил мимо вратаря. Во втором тайме, на 87-й минуте, хозяева сравняли счёт. Защитник Эндрю Робертсон после навеса с фланга нападающего Садио Мане мощным ударом головой в упор пробил вратаря соперника. Победу «Ливерпулю» на 4-й добавленной ко второму тайму минуте принёс Мане, головой подрезавший в дальний угол подачу с углового.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Ливерпуль», набрав 31 очко, занимает в турнирной таблице АПЛ 1-е место, «Астон Вилла» с 11 очками — 16-е.
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