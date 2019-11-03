Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Победный гол Мане за минуту до конца — в обзоре матча «Вилла» — «Ливерпуль»

Победный гол Мане за минуту до конца — в обзоре матча «Вилла» — «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» в гостях выиграл у «Астон Виллы» со счётом 2:1 в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол во встрече на 21-й минуте забил полузащитник хозяев Махмуд Хассан. После подачи со штрафного он оказался в одиночестве на углу вратарской и точно пробил мимо вратаря. Во втором тайме, на 87-й минуте, хозяева сравняли счёт. Защитник Эндрю Робертсон после навеса с фланга нападающего Садио Мане мощным ударом головой в упор пробил вратаря соперника. Победу «Ливерпулю» на 4-й добавленной ко второму тайму минуте принёс Мане, головой подрезавший в дальний угол подачу с углового.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Ливерпуль», набрав 31 очко, занимает в турнирной таблице АПЛ 1-е место, «Астон Вилла» с 11 очками — 16-е.

Клопп оценил шансы «Ливерпуля» завершить чемпионат Англии без поражений
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019