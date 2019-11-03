Веденеев: в эпизоде с Бийолом должен был быть свободный удар в сторону «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).



«Когда встречаются две команды, приблизительно равные по силам, результат может быть любым. После серии игр в Лиге Европы и Кубке проблемы с составом у ЦСКА. И в конечном итоге, раз они остались вдесятером, для ЦСКА это хороший результат, тем более они и в обороне неплохо играли. С другой стороны, для «Зенита» тоже результат нормальный, ведь хороших моментов не много было.



К примеру, смотреть, как судьи работают с VAR в ведущих европейских чемпионатах — одно удовольствие. И за рубежом судьи от игры к игре добавляют в этом компоненте. И от этого совершенствуются игроки. Забив гол, они не несутся сразу целоваться — футболисты выдерживают грамотную паузу. Дожидаются вердикта и потом только обнимаются. Нам бы тоже было неплохо этому поучиться.



Поэтому на VAR должны сидеть люди компетентные. В эпизоде с Бийолом должен был даваться свободный удар в сторону «Зенита». Там же видно, что касания лица не было. VAR для того и нужен, чтобы убрать симуляции. А потом игроки сами отказались бы от симуляции постепенно. Это бы учило играть честно, не вымаливать у судей карточки.



«Лейпциг» выиграл — 8:0, а «Зенит» до этого — 6:1, но это может и медвежью услугу оказать. Поэтому эти результаты забудутся уже завтра», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.

Бийол отказался комментировать судейство в матче «Зенит» — ЦСКА