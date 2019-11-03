Веденеев: в эпизоде с Бийолом должен был быть свободный удар в сторону «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
«Когда встречаются две команды, приблизительно равные по силам, результат может быть любым. После серии игр в Лиге Европы и Кубке проблемы с составом у ЦСКА. И в конечном итоге, раз они остались вдесятером, для ЦСКА это хороший результат, тем более они и в обороне неплохо играли. С другой стороны, для «Зенита» тоже результат нормальный, ведь хороших моментов не много было.
К примеру, смотреть, как судьи работают с VAR в ведущих европейских чемпионатах — одно удовольствие. И за рубежом судьи от игры к игре добавляют в этом компоненте. И от этого совершенствуются игроки. Забив гол, они не несутся сразу целоваться — футболисты выдерживают грамотную паузу. Дожидаются вердикта и потом только обнимаются. Нам бы тоже было неплохо этому поучиться.
Поэтому на VAR должны сидеть люди компетентные. В эпизоде с Бийолом должен был даваться свободный удар в сторону «Зенита». Там же видно, что касания лица не было. VAR для того и нужен, чтобы убрать симуляции. А потом игроки сами отказались бы от симуляции постепенно. Это бы учило играть честно, не вымаливать у судей карточки.
«Лейпциг» выиграл — 8:0, а «Зенит» до этого — 6:1, но это может и медвежью услугу оказать. Поэтому эти результаты забудутся уже завтра», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
- 3 ноября 2019
-
12:21
-
12:19
-
12:01
-
11:50
-
11:41
-
11:24
-
11:12
-
11:04
-
10:54
-
10:35
-
10:31
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:29
-
09:26
-
09:12
-
08:52
-
08:45
-
07:59
-
06:49
-
02:27
-
01:32
-
00:58
-
00:46
-
00:43
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 2 ноября 2019
-
23:40
-
23:30