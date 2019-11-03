Гризманн: не могу объяснить, что произошло в матче с «Леванте», это беспокоит
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал результат матча 12-го тура испанской Примеры с «Леванте» (1:3). Напомним, в этой встрече каталонская команда пропустила три мяча за семь минут.
«Мы были недостаточно сконцентрированными после перерыва. Понятия не имею, в чём была причина, но мы не знали, как реагировать, когда пропустили три мяча от „Леванте“ за такой короткий промежуток времени. У меня нет объяснений тому, что произошло. Думаю, именно это беспокоит меня больше всего. К сожалению, в этом матче у нас ничего не получилось», — приводит слова Гризманна Sport.es.
В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет дома с «Сельтой». Встреча состоится в субботу, 9 ноября. Начало — в 23:00 мск.
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