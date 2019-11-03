Линекер — об отменённом голе Фирмино: когда дело доходит до VAR, я вне игры
Бывший футболист национальной команды Англии Гари Линекер прокомментировал решение отменить гол нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1).
28-летний бразилец отличился в середине первого тайма, но мяч отменили после использования системы видеоопомощи арбитрам (VAR).
«Гол Фирмино отменили из-за офсайда. Он не был в офсайде, но VAR так решил. Теперь, когда дело доходит до VAR, я вне игры», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».
«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 12-м туре мерсисайдцы на своём поле примут «Манчестер Сити». Матч состоится 10 ноября, начало — в 19:30 мск.
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