Завтра, 4 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. Также до конца календарного года «Спартак» проведёт матчи в РПЛ с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Ростовом».
Напомним, в октябре московскую команду возглавил Доменико Тедеско. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил отправленного в отставку Олега Кононова.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: от кого «Спартак» с Тедеско потерпит первое поражение?
Принять участие в опросе можно на Playbuzz.
«Спартак» набрал 18 очков в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (16) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».
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