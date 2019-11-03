Тедеско — о составе «Спартака»: на этот момент всё в порядке
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность своих футболистов к домашнему матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«На этот момент всё в порядке. У нас были очень интенсивные матчи последние 5-6 дней, думаю, команда после них хорошо восстановилась. Сегодня предыгровая тренировка, и после неё сделаем выводы о составе», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» завтра, 4 ноября, начало — в 19:00 мск.
Красно-белые, набрав 18 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «оружейники» (16) — 11-е.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Кутепов: на этом этапе Тедеско подстроился под игроков «Спартака», а не наоборот
- 3 ноября 2019
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