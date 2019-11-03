Тедеско: подумаем над тем, чтобы сыграть с «Арсеналом» в четыре защитника

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о выборе состава и игровой схемы на домашний матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Будет ли Тиль играть с «Арсеналом»? Все хотят играть, у нас много футболистов в команде. Также хотят играть и игроки молодёжной команды. Гус — талантливый футболист, он хорошо работает. Мы с ним постоянно разговариваем. Объясним ему, почему он будет или не будет играть. Так и было и после прошлого матча — то, что он не играл, было тактическим решением.

Если, допустим, Гус выйдет на поле — не выйдет кто-то другой, например Бакаев. Тогда вы будете меня спрашивать, почему Бакаев не играет. Замкнутый круг. По составу точно мы определимся завтра утром. Даже если не сможет сыграть Бакаев, у нас большой выбор футболистов на эту позицию. Есть из кого выбирать, и этот выбор мы сделаем.

Мы должны уметь быть вариативными и играть разными схемами. Может быть, подумаем над тем, чтобы сыграть завтра в четыре защитника, почему бы и нет?» — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» завтра, 4 ноября, начало — в 19:00 мск.