Мане: Месси и Роналду — монстры футбола. Мне всё ещё далеко до них

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о «Золотом мяче» и форвардах Лионеле Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

«Как я уже говорил, выиграть «Золотой мяч» — моя детская мечта. Я один из кандидатов на эту награду, потому что работал в течение длительного времени. Этот приз скорее мечта, чем навязчивая идея, в первую очередь я думаю об интересах команды.

Лионель Месси и Криштиану Роналду — монстры футбола. Думаю, мне всё ещё далеко до них, но я сделаю всё возможное, чтобы это исправить», — сказал 27-летний сенегальский нападающий в интервью L’Équipe.

В нынешнем сезоне Садио Мане забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 15 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.