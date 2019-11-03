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«Спартак-2» обыграл «Мордовию» в матче ФНЛ, «Томь» разгромила «Луч»

«Спартак-2» обыграл «Мордовию» в матче ФНЛ, «Томь» разгромила «Луч»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Мордовию». Встреча состоялась на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака-2» Максим Глушенков. Во втором тайме, на 74-й минуте, нападающий красно-белых Александр Руденко упрочил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Мордовия» продлила серию без побед в Футбольной национальной лиги до 7 матчей.

В других матчах 21-го тура ФНЛ «Томь» разгромила владивостокский «Луч» со счётом 4:0, а «Нефтехимик» дома обыграл «Армавир» (2:1).
С турнирной таблицей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
2 : 0
Мордовия
Саранск
1:0 Глушенков – 35'   2:0 Руденко – 73'
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
4 : 0
Луч
Владивосток
1:0 Тлупов – 39'   2:0 Казанков – 56'   3:0 Сасин – 78'   4:0 Плетнёв – 84'
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Армавир
Армавир
1:0 Петров – 57'   1:1 Тучевич – 71'   2:1 Макаров – 90'
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