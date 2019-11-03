«Спартак-2» обыграл «Мордовию» в матче ФНЛ, «Томь» разгромила «Луч»

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Мордовию». Встреча состоялась на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака-2» Максим Глушенков. Во втором тайме, на 74-й минуте, нападающий красно-белых Александр Руденко упрочил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Мордовия» продлила серию без побед в Футбольной национальной лиги до 7 матчей.



В других матчах 21-го тура ФНЛ «Томь» разгромила владивостокский «Луч» со счётом 4:0, а «Нефтехимик» дома обыграл «Армавир» (2:1).

С турнирной таблицей Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».