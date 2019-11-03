Оуэн: решение удалить Сона было шокирующим

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на травму полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, полученную в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», и последующее удаление нападающего «шпор» Сон Хын Мина.
«Решение удалить Сона было шокирующим, но это несущественно в текущем плане вещей. Благополучие игроков — это самое главное. Выздоравливай скорее, Андре Гомеш», — написал Оуэн в своём «твиттере».
Напомним, под занавес встречи Сон сфолил на Гомеше на левом фланге атаки «Эвертона». После этого 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, а вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги.
Матч между «Эвертоном» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился вничью со счётом 1:1.
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