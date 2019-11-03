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«Ростов» повторил клубный рекорд в РПЛ

«Ростов» повторил клубный рекорд в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» повторил клубный рекорд по количеству очков, а также забитых мячей в первом круге Российской Премьер-Лиги. Кроме того, ростовский клуб превзошёл собственное достижение по числу забитых мячей.

«Ростов», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Ростовчане одержали девять побед и забили 28 голов.

Фото можно посмотреть «твиттере» «Ростова».

В сезоне-2015/16 «Ростов» также набрал 30 очков по итогам первого круга Премьер-лиги. В том сезоне клуб финишировал на втором месте в чемпионате, на два очка отстав от ставшего чемпионом ЦСКА. Тогда ростовский клуб тренировал Курбан Бердыев.

Следующий матч «Ростов» проведёт 9 ноября с «Тамбовом». Встреча состоится в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Начало матча в 16:30 мск.

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