«Урал» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 4 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Оренбург» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Андрей Болотенков (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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