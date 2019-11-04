«Бавария» сделала запрос по тен Хаг

«Бавария» рассматривает наставника «Аякса» Эрика тен Хага в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Sky in Germany.
Руководство мюнхенского клуба уже предпринимало попытки пригласить главного тренера «Аякса» в клуб, однако получили отказ, так как 49-летний специалист не намерен покидать голландский клуб как минимум до конца сезона-2019/20. С момента своего назначения в «Аякс» в 2017 году Эрик тен Хаг выиграл национальное первенство, Кубок Нидерландов и Суперкубок Нидерландов.
Напомним, тен Хаг уже работал в системе «Баварии», возглавляя резервную команду в период с 2013 по 2015 год. Сам голландский специалист не раз заявлял, что хочет в будущем перейти в более крупный клуб. Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс отметил, что он не будет препятствовать уходу тен Хага по окончании сезона-2019/20.
Действующий контракт голландца с «Аяксом» рассчитан до 2022 года.
- 4 ноября 2019
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