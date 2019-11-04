Джикия: «Спартак» пропустил нелепый гол, это был единственный момент «Арсенала»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).



«За час до матча узнали, кто сыграет. У нас все футболисты готовятся к матчу. На тренировке отрабатываются разные схемы и разные варианты, поэтому за час до матча никто не знает, кто будет играть.



Понятное дело, что пропустили нелепый гол. Он был единственным опасным моментом, который создал «Арсенал». Что касается нас, мы не смогли впереди сделать последний пас, чтобы тоже забить. Были хорошие моменты, хорошие подходы к воротам, удары. В первом тайме хорошо Айртон вышел, во втором у Мельгарехо была убойная позиция. Хорошо создавали, но не получилось забить.



В перерыве Тедеско был спокойным. Мы обсудили всё, перестроили схему, футболисты поменялись из-за травмы Ильи. Корректировки ввели, вышли на второй тайм и полностью доминировали, но, опять же, забить не получилось.



Посмотрим, что можно изменить, чтобы добиться победы. Мы доверяем тренерскому штабу, поэтому будем анализировать, смотреть и работать дальше. Ещё 15 туров впереди, поэтому борьба за еврокубки не закончена. Впереди ещё 15 туров, после 30-го тура посчитаем. Если сочту нужным что-то сказать главному тренеру, обязательно скажу. Советов по жёлтым карточкам точно давать не буду», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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