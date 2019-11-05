Конте: тот кто ждёт от «Интера» оборонительной игры, сильно заблуждается

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Мы здорово сыграли в домашнем матче с «Боруссией» и заслуженно победили. Да, сегодня придётся сложно. В конце концов, «Боруссия» — опытнейшая команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. Нужно не терять бдительности ни на секунду.

Атмосфера на стадионе будет жаркой. Болельщики здесь что надо, и они никогда не оставят свою команду. Так что нам очень важно будет проявить характер.

Тот, кто ждёт от нас оборонительной игры, сильно заблуждается. Мы будем прижаты к своим воротам только в том случае, если «Боруссия» заставит нас сделать это. Наша модель игры не меняется в зависимости от того, выступаем мы дома или на выезде. Свои сильные стороны мы знаем, а над недостатками много и упорно работаем», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.