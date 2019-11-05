После матча «Крылья Советов» — «Рубин» на стадионе скончался стюард

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» (1:1), который состоялся в Самаре накануне, 4 ноября, завершился трагическим образом.



Как сообщает «Спорт Бизнес Online», после финального свистка у одного из стюардов, работавших на арене во время встречи, возникло внезапное недомогание. К стадиону подъехала машина скорой помощи, после чего врачи постарались спасти сотрудника службы безопасности, но попытка не увенчалась успехом. Мужчина скончался на арене.



После 15 туров «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 очками в активе. «Рубин» (17) располагается на 12-й строчке, находясь в двух очках от зоны стыковых матчей. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».



7 участников потасовки на матче «Крылья» — «Рубин» привлечены к ответственности