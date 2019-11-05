Черчесов: решение вызывать Джанаева было правильным, но первый номер — Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратарской позиции в национальной команде на фоне удачной игры вратаря «Сочи» Сослана Джанаева в Российской Премьер-Лиге.



«Увеличись ли шансы Джанаева попасть в основной состав? Два месяца назад вы меня критиковали за его вызов в сборную, а теперь спрашиваете, будет ли он номером один. Значит, правильно мы тогда всё решили. Но на сегодняшний день наш номер один — Гильерме. Не видим смысла делать какие-то перестановки», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

«Позиция Зобнина? Мы нашу лигу знаем, а коллега из «Спартака» — познаёт» Черчесов — о составе сборной.