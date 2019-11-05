Бакаев: у «Спартака» есть много качественных игроков не хуже меня и Шюррле

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Не знаю, сказалось ли отсутствие Шюррле на результате встречи, потому что у нас в команде есть много качественных игроков, которые не хуже ни меня, ни Андре. Считаю, что замены были равноценными. Просто так всё сложилось.
Всё бывает. Я считаю, что „Спартак“ на верном пути. Несмотря на то что проиграли, думаю, все видели, как команда играла, создавала, бежала. Фактически мы ничего не дали сделать „Арсеналу“, кроме момента с пропущенным мячом. Футбол из этого и состоит — одной ошибки достаточно. А после соперник садится в оборону, и её тяжело взламывать. Но мы должны становиться сильнее и прогрессировать, чтобы можно было взламывать оборону хоть из 20 человек. Подбор игроков нам позволяет это сделать», — сказал Бакаев в интервью пресс-службе «Спартака».
- 5 ноября 2019
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