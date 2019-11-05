«Зенит» — «РБ Лейпциг»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «РБ Лейпцига» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович, Азмун, Смольников, Ерохин, Дзюба, Оздоев.



Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.



«РБ Лейпциг»: Гулач, Упaмеканo, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мюкиле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.



Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кунья, Ампаду, Кампл.

Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»