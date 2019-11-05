«РБ Лейпциг» опубликовал состав на матч с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн»

Пресс-служба «РБ Лейпциг» опубликовала состав команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн», написав фамилии игроков на русском языке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «РБ Лейпциг».

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 5 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:55 мск. Обслужит матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ему будут ассистировать Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Эйтан Шмулевич.



Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»



В 3-м туре «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 1:2.



«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.