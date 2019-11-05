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Экс-игрок «Ливерпуля» выразил готовность помочь клубу в матче Кубка лиги

Экс-игрок «Ливерпуля» выразил готовность помочь клубу в матче Кубка лиги
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля» Луис Гарсия сообщил, что готов помочь клубу в четвертьфинальном матче Кубка лиги с «Астон Виллой», который состоится 17 декабря.

«Я свободен, если буду нужен!» — написал Гарсия в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL) с «Астон Виллой» и полуфинале клубного чемпионата мира. Дело в том, что матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоится в Бирмингеме 17 декабря, а полуфинал клубного чемпионата мира пройдёт в Катаре 18 декабря.

Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп, скорее всего, будет руководить командой в Катаре. Таким образом, в матче в Бирмингеме «Ливерпуль» останется без главного тренера.

«Ливерпуль» сыграет двумя разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ
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