Хавбек «РБ Лейпциг»: конечно, мы сильнейшая команда в группе

Полузащитник «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:0).



«Победа никогда не бывает лёгкой, но мы провели хорошую игру и заслужили победу, были лучшей командой сегодня.

Если Дания пройдёт на Евро, то будет здорово сыграть с Россией! Сегодня мы здесь сыграли на отличном стадионе, но, может, нам повезёт и мы сыграем в Дании. Это будет крутой опыт.

Дзюба — отличный игрок, он один из лучших игроков команды. Почти все атаки сегодня шли через него, он высокий игрок, но при этом обладает отличной техникой, очень хороший игрок. Мы разбирали Дзюбу отдельно, смотрели много матчей с ним.

Конечно, «РБ Лейпциг» — сильнейшая команда в нашей группе, у нас девять очков. Сейчас у остальных команд почти одинаковая ситуация, каждый может обыграть каждого», — сказал Поульсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.