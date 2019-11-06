Семак: сложно сказать, была ли игра с «РБ Лейпциг» худшей в этом году

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:2) прокомментировал действия игроков петербургской команды.
«Раздражение Дзюбы? Это эмоции. Ему хотелось победить. Естественно, он реагировал на моменты, где мы могли забить или просто сыграть лучше. Грани он не переходил. В первом тайме мы практически не атаковали через правый фланг, в паре моментов он действовал не совсем уверенно. Поэтому вышел Караваев вместо Смольникова. Не думаю, что остальные замены были сделаны поздно. Вышел Дриусси, а последнюю замену берегли, чтобы не остаться в концовке вдесятером.
Выпустили Ерохина, потому что нам нужен был игрок в центральной зоне, который мог бы помочь на подборах, в единоборствах и добавить интенсивности. У Ерохина эти качества на должном уровне, он находится в хорошей форме.
Сложно говорить, была ли это худшая игра. В Лейпциге мы меньше моментов создали. В обоих матчах проиграли по игре, более сильной команде. У Дриусси было повреждение, но он не попал в основу по другой причине. Нам нужен был другой игрок. По поводу скорости Дриусси… Не думаю, что у нас много игроков, которые могут сравниться в скорости с футболистами из «РБ Лейпциг»», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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