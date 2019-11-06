Главный тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о травме российского полузащитника клуба Дениса Черышева, которую он получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).
«У Черышева неприятные ощущения в бедре. Завтра ему предстоит пройти медицинское обследование», — приводит слова Селадеса AS.
Денис Черышев вышел в стартовом составе команды, но получил травму и был заменён на 30-й минуте. Вместо него на поле появился Ферран Торрес.
«Валенсия» набрала 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H. «Лилль» (1) — на последнем, 4-м месте.
В нынешнем сезоне Денис Черышев провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
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