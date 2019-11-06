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Мелкадзе: на голы меня вдохновил друг, который сбросил 16 килограмм за 3 месяца

Мелкадзе: на голы меня вдохновил друг, который сбросил 16 килограмм за 3 месяца
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, рассказал, кто вдохновил его на голы в текущем сезоне. В 9 матчах РПЛ нападающий забил 4 мяча.

«В «Тамбове» мне стало проще. Тут не то чтобы давление меньше, чем в «Спартаке», — его вообще нет. Да и игровых минут у меня стало больше. Но сам понимаю, что я пока не такого уровня футболист, чтобы играть за «Спартак» весь матч. Я ушёл из «Спартака», чтобы прибавить и доказать клубу, что готов играть там.

На голы меня вдохновил мой близкий друг, который за три месяца скинул 16 килограмм, хотя обожает колу, мясо и бургеры. Он сказал: «Если я смог скинуть 16 килограмм, то ты, человек, который всю жизнь футболом занимается, не сможешь начать голы забивать?!». Мы с ним договорились, что до зимы я должен забить семь-восемь голов, а дальше посмотрим. И пока получается, есть ещё четыре игры до перерыва – надеюсь, продолжу в том же духе», – сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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