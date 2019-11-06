Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матвеев: победа над «Трабзонспором» будет особенно важна для «Краснодара»

Матвеев: победа над «Трабзонспором» будет особенно важна для «Краснодара»
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мнением о предстоящем матче с «Трабзонспором» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Победа в матче с «Трабзонспором» будет для нас особенно важна, потому что так мы сможем продолжить участие в групповом этапе Лиги Европы и добыть путёвку в европейскую весну.

Мы бы не сказали, что в прошлом матче нам повезло. Мы провели довольно хороший матч в Турции. Мы очень хорошо начали, а потом «Трабзонспор» забрал инициативу, затем снова мы. Не могу применить слово «повезло» к этой игре, мы заслужили эту победу. Это было довольно тяжело, предполагаем, что будет такой же трудный матч. Мы ждём наших болельщиков, которые нам всегда помогают. Тот камбэк с «Ростовом» произошёл во многом благодаря нашим болельщикам. Мы бы хотели, чтобы в предстоящем матче они поддерживали нас так же», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз: туркам сейчас не до Лиги Европы
«Быки» добьют немотивированного соперника. «Трабнзонспору» важнее дела внутренние.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019