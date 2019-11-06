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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Байера» Хаверца

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Байера» Хаверца
Футбол / Англия 0

Полузащитника «Байера» Кай Хаверц попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

Ожидается, что уже предстоящим летом 20-летний игрок станет востребованным у многих европейских клубов. Как известно, «Барселона», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к Хаверцу.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Байеру» свыше € 80 млн за талантливого немца. В клубе уверены, что их предложение настолько привлекательно для команды Бундеслиги, что руководству будет сложно отказаться. Английский клуб уже отправил скаутов на матч Лиги чемпионов между «Байером» и «Атлетико», чтобы проследить за игрой полузащитника сборной Германии.

В этом сезоне Кай Хаверц принял участие в девяти матчах чемпионата Германии. Он забил два гола и отметился одной результативной передачей.

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