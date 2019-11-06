«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Байера» Хаверца

Полузащитника «Байера» Кай Хаверц попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
Ожидается, что уже предстоящим летом 20-летний игрок станет востребованным у многих европейских клубов. Как известно, «Барселона», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к Хаверцу.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Байеру» свыше € 80 млн за талантливого немца. В клубе уверены, что их предложение настолько привлекательно для команды Бундеслиги, что руководству будет сложно отказаться. Английский клуб уже отправил скаутов на матч Лиги чемпионов между «Байером» и «Атлетико», чтобы проследить за игрой полузащитника сборной Германии.
В этом сезоне Кай Хаверц принял участие в девяти матчах чемпионата Германии. Он забил два гола и отметился одной результативной передачей.
- 6 ноября 2019
-
16:28
-
16:27
-
16:06
-
15:44
-
15:41
-
15:20
-
15:08
-
14:35
-
14:33
-
14:12
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
13:39
-
13:27
-
13:16
-
12:57
-
12:55
-
12:36
-
12:30
-
12:11
-
12:05
-
11:39
-
11:34
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:46
-
10:34
-
10:10
-
09:57
-
09:39