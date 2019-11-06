Тадич — о судействе: кое-кто разрушил нашу игру в матче с «Челси»

Полузащитник и капитан «Аякса» Душан Тадич прокомментировал работу арбитра Джанлуки Рокки в матче с «Челси» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:4).
«Я не люблю оправдываться и говорить о других людях. Мы должны были говорить о том, что «Аякс» играл намного лучше, чем «Челси», но мы не можем, потому что кое-кто разрушил нашу игру.
Сначала не было замечено нарушение на наших игроках, а потом и мы сами остались вдевятером. Я вообще ничего не понимаю. Зол ли я? Я разочарован результатом. Я очень горжусь командой, мы смогли выстоять вдевятером. Нам трудно принять этот результат, но мы должны смотреть вперёд. Я рад той отдаче, которую показала команда», — приводит слова Тадича De Telegraaf.
«Аякс» занимает первое место в группе Н Лиги чемпионов, набрав 7 очков. Также 7 очков набрали «Челси» и «Валенсия». Следующий матч в еврокубках клуб из Нидерландов проведёт с «Лиллем», который расположился на последнем месте в группе Н с 1 очком в активе.
- 6 ноября 2019
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