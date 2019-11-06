Сегодня, 6 ноября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 4-го тура группового этапа. В группе D московский «Локомотив» будет принимать туринский «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус»?

Принять участие в опросе можно на Playbuzz.



Московский «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. Туринский «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».