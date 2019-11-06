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«Бавария» предложит Венгеру контракт до конца сезона

«Бавария» предложит Венгеру контракт до конца сезона
Футбол / Германия 0

«Бавария» намерена заключить с французским тренером Арсеном Венгером контракт до конца нынешнего сезона, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

Мюнхенский клуб рассматривает Венгера в качестве временного наставника. Летом 2020 года «Бавария» планирует договориться с Эриком тен Хагом («Аякс») или Томасом Тухелем («Пари Сен-Жермен»).

Напомним, что «Бавария» осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача.

70-летний Венгер является безработным с лета 2018 года после ухода из «Арсенала», с которым он проработал 22 года.

«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб лидирует в группе В, набрав 9 очков.

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