«Бавария» предложит Венгеру контракт до конца сезона
«Бавария» намерена заключить с французским тренером Арсеном Венгером контракт до конца нынешнего сезона, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.
Мюнхенский клуб рассматривает Венгера в качестве временного наставника. Летом 2020 года «Бавария» планирует договориться с Эриком тен Хагом («Аякс») или Томасом Тухелем («Пари Сен-Жермен»).
Напомним, что «Бавария» осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача.
70-летний Венгер является безработным с лета 2018 года после ухода из «Арсенала», с которым он проработал 22 года.
«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб лидирует в группе В, набрав 9 очков.
Черчесов: из «Баварии» пока не звонили
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