Группу фанатов с фальшивыми билетами пустили на матч «Локомотив» — «Ювентус»

Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов прокомментировал ситуацию с фальшивыми билетами у фанатов перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Мы приняли решение всех запустить, чтобы на втором кордоне на группе разбора во всём уже удостовериться и при этом снизить нагрузку на основной вход.



Были и отрезанные корешки, и ненастоящие билеты. Есть те, кто распечатали на бланках ЦСКА. У нас билетный сайт только один — tickets.fclm.ru. Отдельно билеты на «Ювентус» мы не продавали.

Видел, что предлагали за деньги провести к Роналду, читал ваш текст. Надо было попробовать. Мы готовились к такому развитию событий и предусмотрели резервные места для людей, кто попался на уловку мошенников и приехал издалека", — сказал Фаттахов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Полиной Куимовой и Максимом Ерёминым.