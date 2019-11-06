Ал. Миранчук в матче с «Ювентусом» повторил достижение Криштиану Роналду

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук повторил достижение Криштиану Роналду времён выступлений за мадридский «Реал». Российский футболист первым после португальца сумел поразить ворота «Ювентуса» в домашнем и гостевом матчах Лиги чемпионов.



Интересно, что сейчас Роналду является футболистом туринского клуба. В обоих матчах он не сумел забить даже одного гола, тем не менее его команда дважды победила с одинаковым счётом — 2:1.



После четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы группы D, что позволяет рассчитывать на участие в плей-офф Лиги Европы. «Ювентус» после сегодняшней победы гарантировал себе участие в плей-офф еврокубка.

Хабиб: Роналду сегодня не забил, но я этому рад