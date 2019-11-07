Рэмси извинился перед Роналду за отобранный у него гол в ворота «Локомотива»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) в шутливой форме извинился перед нападающим Криштиану Роналду, а также рассказал о своём состоянии.



«Приношу свои извинения Криштиану, но моё внутреннее чувство подсказало мне, что можно пробить. Наверное, это один из самых безумных голов в моей карьере — там были миллиметры!



К сожалению, я пропустил предсезонные сборы, начал с травмы. Но сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу чаще помогать своей команде. Нашей целью на этот матч была только победа. Нам предстоит ещё много работы, но сейчас мы выполнили главную установку — вышли из группы», — передаёт слова Рэмси корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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