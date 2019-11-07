«Локомотив» с 3 поражениями в 4 матчах сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Победа леверкузенского «Байера» над «Атлетико» сохранила шансы московского «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов даже при трёх поражениях в четырёх матчах.



После четырёх матчей группового этапа соревнований подопечные Юрия Сёмина набрали три очка, что на четыре пункта меньше, чем у «Атлетико».

Таким образом, для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Локомотиву» необходимо выиграть два оставшихся матча группового этапа (домашний с «Байером» и выездной с «Атлетико»). В то же время испанский клуб в оставшихся двух матчах должен набрать максимум одно очко (выезд с «Ювентусом» и домашняя встреча с «Локомотивом»).



Напомним, «Ювентус» после сегодняшней победы над российским клубом гарантировал себе выход из группы.