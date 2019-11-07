«Спартак», «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» оштрафованы по итогам 15-го тура РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении клубов Российской Премьер-Лиги по итогам 15-го тура.



«Уфа» – «Локомотив»: у «Локо» восемь жёлтых карточек. Штраф – 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.



«Динамо» – «Ахмат»: скандирование нецензурных выражений болельщиками «Динамо». Штраф – 50 тысяч рублей.



«Краснодар» – «Ростов»: болельщики «Ростова» залезали на ограждения. Штраф – 25 тысяч рублей. Также они порвали на гостевом секторе заградительную сетку. Штраф – 25 тысяч рублей.



По матчу «Спартак» – «Арсенал»: на 64-й минуте болельщики «Спартака» использовали дымовую шашку. Штраф – 10 тысяч рублей. Также они скандировали оскорбительные выражения. Штраф – 90 тысяч рублей. Болельщики «Арсенала» скандировали оскорбительные выражения. Штраф – 40 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко