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«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»

«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группы C Лиги Европы «Краснодар» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.

Автором первого гола стал полузащитник «быков» Мануэл Фернандеш, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте. До перерыва Фернандеш оформил дубль. На 93-й минуте форвард Иван Игнатьев довёл счёт до разгромного. Спустя минуту нападающий «Трабзонспора» Тони отыграл один мяч.

В другом матче 4-го тура группы C «Базель» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу швейцарского клуба.

В составе «Базеля» отличились форвард Артур Кабрал и полузащитник Фабиан Фрай. Автором единственного гола «Хетафе» стал нападающий Хайме Мата, реализовавший пенальти.

Турнирная таблица группы С Лиги Европы после четырёх туров

1. «Базель» — 10 очков
2. «Краснодар» — 6
3. «Хетафе» — 6
4. «Трабзонспор» — 1.

Лига Европы. Группа C. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 1
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 Фернандеш – 27'   2:0 Фернандеш – 35'   3:0 Игнатьев – 90+3'   3:1 Тони – 90+4'
Лига Европы. Группа C. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 1
Хетафе
Хетафе, Испания
1:0 Кабрал – 8'   1:1 Мата – 45' (пен)   2:1 Фрай – 60'
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