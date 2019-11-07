«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»

В матче 4-го тура группы C Лиги Европы «Краснодар» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.
Автором первого гола стал полузащитник «быков» Мануэл Фернандеш, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте. До перерыва Фернандеш оформил дубль. На 93-й минуте форвард Иван Игнатьев довёл счёт до разгромного. Спустя минуту нападающий «Трабзонспора» Тони отыграл один мяч.
В другом матче 4-го тура группы C «Базель» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу швейцарского клуба.
В составе «Базеля» отличились форвард Артур Кабрал и полузащитник Фабиан Фрай. Автором единственного гола «Хетафе» стал нападающий Хайме Мата, реализовавший пенальти.
Турнирная таблица группы С Лиги Европы после четырёх туров
1. «Базель» — 10 очков
2. «Краснодар» — 6
3. «Хетафе» — 6
4. «Трабзонспор» — 1.
- 7 ноября 2019
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:33
-
22:21
-
22:03
-
21:53
-
21:43
-
21:41
-
21:33
-
21:33
-
21:19
-
21:13
-
21:05
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:36
-
20:36
-
20:29
-
20:14
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:46
-
19:39
-
19:34
-
19:32
-
19:24
-
19:21
-
18:59
-
18:58