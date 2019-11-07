«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»

В матче 4-го тура группы C Лиги Европы «Краснодар» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.

Автором первого гола стал полузащитник «быков» Мануэл Фернандеш, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте. До перерыва Фернандеш оформил дубль. На 93-й минуте форвард Иван Игнатьев довёл счёт до разгромного. Спустя минуту нападающий «Трабзонспора» Тони отыграл один мяч.

В другом матче 4-го тура группы C «Базель» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу швейцарского клуба.

В составе «Базеля» отличились форвард Артур Кабрал и полузащитник Фабиан Фрай. Автором единственного гола «Хетафе» стал нападающий Хайме Мата, реализовавший пенальти.

Турнирная таблица группы С Лиги Европы после четырёх туров

1. «Базель» — 10 очков

2. «Краснодар» — 6

3. «Хетафе» — 6

4. «Трабзонспор» — 1.