Посольство России в Венгрии рассказало о задержании фанатов ЦСКА в Будапеште

Посольство Российской Федерации в Венгрии прокомментировало инциденты с участием болельщиков московского ЦСКА перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» в Будапеште.
«7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. В результате ряд росграждан был задержан венгерский полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России.
В настоящий момент сотрудники консотдела посольства в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан нашей страны, находясь с ними в режиме постоянной связи», — говорится в сообщении посольства России в «Фейсбуке».
Встреча «Ференцварош» — ЦСКА состоится на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште сегодня, 7 ноября, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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