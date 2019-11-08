Матвеев: сложно сравнивать игру «Краснодара» с матчем «Локомотив» — «Ювентус»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы со счётом 3:1 в домашнем матче 4-го тура с турецким «Трабзонспором» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Локомотивом» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.

«У нас есть два дня, чтобы посмотреть на состояние Фернандеша и Ари. На них ложится очень большая нагрузка, как и на Шапи. На позиции крайнего нападающего у нас только Шапи, поэтому нам приходится менять состав, искать оптимальное решение наших проблем с кадрами. Отсутствие травмированных футболистов влияет на нашу игру, на её стиль. Мы надеемся, что Ари и Фернандеш смогут восстановиться, впереди очень важный матч с «Локомотивом», нам будет непросто.

Мы смотрели игру «Локомотива» с «Ювентусом» вчера, они провели довольно-таки хороший матч против сильной команды. Высокие скорости? Футбол такая игра, где многое зависит от соперника, он может заставлять тебя двигаться больше, чем обычно. Сложно сравнивать нашу игру с вчерашнем матчем «Локомотива». Это разные матчи, разные турниры. Посмотрим, что будем в воскресенье. У нас есть ещё два дня на подготовку, всё в наших силах.

Скопинцев скорее всего не вернётся к матчу с «Локомотивом», он только вошёл в общую группу», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится 10 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 мск.