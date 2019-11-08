Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и «Ференцвароша» после матча ЛЕ

Посольство Российской Федерации в Венгрии сообщило о предотвращении драки между фанатами московского ЦСКА и «Ференцвароша» (0:0) после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы в Будапеште.
«Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцварош» и после матча на стадионе «Групама Арена». Информация о пострадавших росгражданах в посольство не поступала. Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников», — говорится в «твиттере» посольства России в Венгрии.
Ранее сообщалось, что болельщики московского ЦСКА перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» устроили потасовку в метро Будапешта.
Фанаты вели себя очень агрессивно, оккупировали поезд, обливали окружающих из бутылок, а также рвались в драку. Из-за такого поведения болельщиков было принято решение о перекрытии всей ветки метро, которая ведёт к стадиону.
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