Крал и Умяров готовы к матчу «Крылья Советов» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков в преддверии матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», который состоится завтра, 9 ноября, в Самаре и начнётся в 19:00 мск.
«Ситуация хорошая, все футболисты здоровы, кроме Кутепова, у которого мышечная травма. Им сейчас плотно занимается медицинский департамент. Что касается схемы в обороне, варианты есть разные. Можем сыграть как в четыре, так и в три защитника. Окончательное решение будет принято после сегодняшней тренировки.
Крал и Умяров пропустили матч с «Арсеналом» из-за усталости? Да, правда. Они не сыграли потому, что две игры делали большой объём работы, их показатели по усталости были завышены, их всегда проверяют наши медики и дают советы по их восстановлению и насколько их можно использовать. В прошлом матче мы решили их поберечь. На ближайший матч они полностью готовы.
Что касается состава, подобные решения – комплексные. Последнее время отталкиваемся от игроков и от того, что они показывают на тренировках, немного смотрим на соперника. Сейчас пытаемся сместить баланс в сторону команды, а не соперника. Но при анализе очень чётко разбираем соперника», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 8 ноября 2019
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