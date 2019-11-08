Семак: не думаю, что российские клубы часто «выставляют автобус» в еврокубках

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о тактике российских команд в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Болельщики шутят, что наши команды часто «ставят автобус» в еврокубках? Не думаю, что часто выставляем. Мы отталкиваемся от игры соперника. Если соперник сильнее нас, то нужно использовать свои сильные стороны. Мы растём и двигаемся вперёд, чтобы играть лучше. Придёт время, когда сможем с позиции силы играть против европейских клубов, тогда мы так и будем играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит» в нынешнем сезоне выступает в Лиге чемпионов, где на групповом этапе ему противостоят «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика». После четырёх туров сине-бело-голубые занимают третье место в квартете.
- 8 ноября 2019
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