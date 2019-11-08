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Смолов поделился мнением о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках

Смолов поделился мнением о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал неудачные результаты российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в нынешнем сезоне.

«Про ЦСКА тяжело говорить, я не был там внутри. Но со стороны кажется, что у них не такая большая обойма, много молодых ребят, и, возможно, они решили сделать акцент на внутреннем чемпионате.

«Краснодар»… Думаю, их немного обескуражил вылет из Лиги чемпионов. Точно знаю, как сильно ребята туда хотели, сколько к этому шли. Возможно, им показалось, что Лига Европы будет проще — не хватило настроя.

Ну а мы… В гостях у «Ювентуса» всё решили три минуты. Со стороны показалось так: ребята играли, сражались 77 минут и подумали: «Мы можем обыграть «Ювентус»! Так на мгновение потерялась концентрация.

«Юве», по большому счёту, ничего не создал — только удары издалека. После матча я написал всем ребятам и поблагодарил за тот матч. Это было реально очень круто, я гордился командой!» — цитирует Смолова пресс-служба «Локомотива».

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