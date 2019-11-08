Моуринью хочет подписать контракт с «Баварией» до 2022 года
Португальский специалист Жозе Моуринью претендует на пост главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Моуринью запросил у «Баварии» контракт на три сезона — до 30 июня 2022 года. Руководство немецкого клуба обдумывает требования 56-летнего португальца. Ожидается, что окончательное решение будет принято во время ближайшего перерыва на матчи сборных.
С 2018 года «Баварию» тренировал Нико Ковач. После проигрыша со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний наставник был отправлен в отставку.
Последним местом работы в тренерской карьере Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года.
Источник: Венгер больше не претендует на пост главного тренера «Баварии»
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