Фанат «Витесса»: игра в исполнении команды ужасна, болельщики раздражены

Фанат «Витесса» Бьорн Курбуа заявил, что болельщики недовольны игрой команды.
«Игра, которую показывает команда на протяжении сезона, разочаровывает. Я лично раздражён. Футбол ужасен. Почему это терпит президент клуба Владимир Ойф, великая тайна Арнема. Он вложил в клуб € 16,5 млн и теперь вынужден смотреть это. Игроки не прогрессируют. В такой ситуации сложно чувствовать себя счастливым.
Мы, как болельщики «Витесса», крайне раздражены ситуацией. Всё выглядит не очень хорошо. Думаю, в пятницу команда проиграет «Гронингену», счёт будет 0:3. Да, это сигнал тренеру. Но может быть, хотя бы после этого что-то случится", — приводит слова Курбуа De Gelderlander.
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает 5-е место, в 12 матчах набрав 23 очка. Две последние встречи подопечные Леонида Слуцкого проиграли: «Ден Хаагу» — 0:2, «Эммену» — 1:2.
- 8 ноября 2019
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