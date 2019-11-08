«Могу говорить всё что хочу». Зидан ответил Леонардо на тему Мбаппе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил спортивном директору «Пари Сен-Жермен» Леонардо на тему возможного перехода в «Королевский клуб» форварда парижан Килиана Мбаппе. Ранее наставник «сливочных» заявил, что 20-летний нападающий мечтает выступать на «Сантьяго Бернабеу». В ответ Леонардо заявил, что его раздражают слухи о Мбаппе и «Реале», и попросил оставить футболиста в покое.

«Всё, что я сказал, так это и Килиан Мбаппе уже говорил: что он мечтает когда-нибудь надеть форму „Реала“. Это всё, что я сказал, и говорю об этом сегодня снова. И могу повторять это опять и опять хоть каждый день. Мне больше нечего ответить Леонардо. Я могу говорить всё что захочу», — цитирует Зидана Daily Mail.