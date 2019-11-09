Лэмпард: матч с «Кристал Пэлас» не станет лёгкой прогулкой для «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий в преддверии матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

«Это был хороший месяц: я получил индивидуальную награду, и команда поднялась в таблице, но мы все знаем, что в футболе всё может быстро измениться.

Мы хотим добиться результата до того, как уйдём на перерыв из-за матчей сборных, однако нам необходимо к каждой встрече в АПЛ относиться серьёзно.

Мы должны уважать «Кристал Пэлас», который не так далеко от нас отстал. Последнее время они демонстрировали неплохую форму. Этот матч не станет лёгкой прогулкой», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 9 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — в 15:30 мск.