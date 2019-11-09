Ловчев: для меня Крутиков — человек, который делал славу «Спартаку»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о бывшем футболисте московской команды и сборной СССР Анатолии Крутикове. 8 ноября Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет.
«Умер Анатолий Фёдорович Крутиков. Кто-то его вспоминает как футболиста „Спартака“ и сборной СССР, которая выиграла первый Кубок Европы, кто-то растаптывает как тренера, потому что с ним „Спартак“ вылетел в первую лигу. Я же просто хочу казать, что это был мой предшественник в „Спартаке“, человек, учивший меня играть левого защитника.
Я только пришёл в „Спартак“, а у него был разрыв ахилла. Крутиков на самом деле привнёс многое в игру левого защитника. Он много подключался в атаку, подавал в штрафную. И меня как-то спросил: „Ты почему не подал в штрафную?“ Я ответил, что там никого не было. На что Анатолий Фёдорович заметил: „Ты должен это делать, чтобы приучить всех: на твою подачу надо идти в штрафную“.
Крутиков в своё время много играл за ветеранов. Да как играл! Помню, как он справился с Жорой Ярцевым, более молодым и быстрым, потому что был очень умным футболистом.
Анатолий Фёдорович давно нигде не появлялся, давно болел… И вот сейчас, когда его не стало, вспоминаю, что я с ним ругался когда-то, выяснял отношения. Это было, было… Но для меня он человек, который делал славу „Спартаку“. Знаю, что у него был дом в родной деревне в Подмосковье, он его очень любил и сам всё делал по дому.
Буду помнить Анатолия Крутикова», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 9 ноября 2019
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