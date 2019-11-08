Скончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба красно-белых.



Крутиков, выступавший на позиции защитника, начал карьеру игрока в 1952 году в составе московского «Химика». Спустя год он перебрался в ЦСК МО, а в 1959 году пополнил ряды «Спартака», где провёл последующие 10 лет – вплоть до ухода из профессионального футбола. С 1959 по 1963 год Крутиков вызывался в сборную СССР. С национальной командой он стал триумфатором чемпионата Европы 1960 года, который проходил во Франции.



В ходе тренерской карьеры, продолжавшейся с 1974 по 1980 год, Крутиков успел поработать в «Спартаке», «Спартаке-Нальчик» и «Шахтёре» из Караганды.